نائب: حراك نيابي لاستحداث محافظات جديدة

نائب: حراك نيابي لاستحداث محافظات جديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب حيدر علي شيخان، اليوم الأحد، عن وجود تحرك نيابي لرفع المستوى الإداري لعدد من الأقضية في محافظات الوسط والجنوب إلى محافظات مستقلة، وذلك نظراً للكثافة السكانية والحرمان الخدمي الذي تعاني منه تلك المناطق.وقال شيخان في تصريح صحفي، إن “عدداً من الأقضية في مناطق الوسط والجنوب مؤهلة لرفع مستواها الإداري إلى محافظة، أسوة بما جرى مع قضاء حلبجة في إقليم كردستان”.وأشار إلى أن “من بين الأقضية المشمولة بالمقترح: الزبير في البصرة، الحمزة في الديوانية، بالإضافة إلى قضاءي سومر والكوفة في محافظة النجف”، لافتاً إلى أن “هذه المناطق تمتلك مقومات سكانية وإدارية واضحة، وتفتقر في الوقت ذاته إلى الخدمات الأساسية، ما يستدعي منحها صلاحيات أوسع من خلال تحويلها إلى محافظات”.وأضاف شيخان أن “مقترحاً رسمياً بهذا الشأن تم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء للتصويت عليه”، مؤكداً أن “غالبية الأقضية في وسط وجنوب العراق قدمت تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتستحق إنصافها من خلال تحسين واقعها الإداري والخدمي”.

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