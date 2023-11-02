نائب: حراك نيابي لتشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي

نائب: حراك نيابي لتشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن اشراقة كانون باسم الغرابي ،الخميس ، عن تحرك نيابي لتشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي،  مشيرا إلى أهمية القانون لتجريم الأفعال الشاذة .وقال الغرابي في حديث صحفي، إن “هناك اهمال لتشريع قانون مكافحة البغاء علما رغم اتمام قراءته قراءة أولى داخل مجلس النواب ومن المفترض اكمال التصويت عليه”.وأضاف أن “هناك تحركا نيابيا من  أجل تشريع قانون داخل قبة البرلمان كونه من القوانين المهمة سيعزز ببنود قانونية تمنع تداول البغاء والشذوذ بين المجتمع العراقي”.وأشار إلى “ضرورة معالجة النقص التشريعي في مجال تجريم أفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها”.واتهم رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اطرافا غربية بممارسة ضغوط لعرقلة تمرير قانون البغاء، مؤكدا أن القانون تم سحبه من بعض الأطراف لاحتوائه على مواد تعاقب الشذوذ الجنسي “.

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