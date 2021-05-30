نائب حشدوي:الحرس الثوري العمق العسكري للحشد الشعبي

نائب حشدوي:الحرس الثوري العمق العسكري للحشد الشعبي
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- علق القيادي في منظمة بدر وعضو الامن النيابية كريم عليوي، اليوم الأحد، عن وجود نية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، شنّ هجمات على فصائل مسلحة في العراق، خلال الفترة المقبلة، وفق ما ذكرته تقارير صحفية أمريكية.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في حديث صحفي إن “قضية شن الولايات المتحدة الامريكية هجمات على فصائل المقاومة أو الحشد الشعبي، أمر متوقع وغير مستبعد، لعدة أسباب، منها ان قامت بهذا الفعل سابقاً، ولم تر اي رد حكومي عراقي على هذه الانتهاكات الخطيرة لسيادة العراق”. وبيّن عليوي، أن “الولايات المتحدة الأمريكية، تريد جر فصائل المقاومة الى الصدام المسلح، لغرض إرباك الوضع الأمني في العراق، حتى تجد حججاً ومبررات لتواجدها في العراق، لكن اي استهداف للفصائل او الحشد الشعبي، بكل تأكيد سيكون عليه رد قاس خصوصا ان الحشد وراءه الحرس الثوري الإيراني  والفصائل جاهزة لاي عدوان امريكي عليها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *