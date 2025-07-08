نائب: حكومة السوداني داعمة لسرقة المال العام ومع فساد الدولة

نائب: حكومة السوداني داعمة لسرقة المال العام ومع فساد الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب ياسر هاشم، اليوم الثلاثاء، أداء الحكومة الحالية، معتبرًا أنها أخفقت في معالجة أبرز الملفات الحيوية التي تعهدت بها أمام الشعب العراقي.وقال هاشم في تصريح  صحفي، إن “إنجازات الحكومة متباينة، لكنها في الواقع لم تتطرق إلى القضايا الأساسية التي كان من المفترض أن تكون مدخلًا حقيقيًا لحكومة إصلاح، وعلى رأسها مكافحة الفساد”.وأضاف أن “الحكومة فشلت حتى الآن في ملف استرداد الأموال ومحاسبة الفاسدين بل هي حامية لسراق المال العام ، فضلًا عن عجزها في التعامل مع ملف الوجود الأميركي الذي سبق وأن تعهدت بحله”.وبيّن هاشم أن “الحكومة باتت تبحث عن إنجازات وهمية للتغطية على هذا الإخفاق الكبير”.ولفت إلى أنها “أخفقت كذلك في ملفات أخرى مهمة مثل الزراعة والصناعة وملف المياه، والتي كانت قد وعدت بإنجازها ضمن برامجها الحكومية”. 

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