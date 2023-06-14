نائب: حكومة حزب بارزاني لاتحترم قرارات الحكومة الاتحادية ولا برلمانها

نائب: حكومة حزب بارزاني لاتحترم قرارات الحكومة الاتحادية ولا برلمانها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال عضو مجلس النواب، جواد الغزالي، الأربعاء،أن اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن حصص كردستان بمشروع قانون الموازنة المالية، وفيما أكد أن حصة الإقليم تتجاوز حصة 10 محافظات، فصل دور المنافذ وعمليات بيع النفط.ويقول الغزالي، في حديث صحفي، إن “الشعب الكردي حصل على حقوقه بمشروع قانون الموازنة المالية وأكثر للسنوات المُقبلة”، مبينا أنه “اذا تم مقارنة إقليم كردستان والذي هو يتمثل بثلاث محافظات، فإن حصته تعادل عشر محافظات أخرى”.ويضيف، أن “إقليم كردستان يُصدر منذ سنوات عديدة النفط، في الوقت الذي لم تحصل به الخزينة الحكومة الاتحادية على دينار واحد من عمليات بيع النفط”.اما بشأن مادة 13 من مشروع قانون الموازنة المالية والتي تخص إرسال 400 الف برميل نفط من إقليم كردستان الى بغداد، يبين الغزالي: “الى الان، تبقى هذه المواد مجرد ارقام ولم يتم تنفيذها”.وفيما يخص المنافذ الحدودية، يوضح عضو مجلس النواب، ان “قانون الموازنة نص على حصول الحكومة الاتحادية على نسبة 50 % من حجم الإيرادات الكلية، في الوقت الذي يحصل الإقليم على نسبة الـ50 الأخرى، الا أن بالحقيقة هم مسيطرون بالكامل على هذه المنافذ”.ويتابع الغزالي حديثه، قائلاً: “رغم كل هذه الموارد والايجابيات التي تتجاوز حصص 10 محافظات، الا أن الحزب الديمقراطي معترض على حصة الاكراد بالموازنة، ويطالبون بأكثر من 20% من الموازنة المالية”، مؤكداً، أن “الإقليم يطالب ولا يسلم، وهذا غير صحيح”.

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