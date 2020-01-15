نائب خنجري:ما تأمر به إيران ينفذ

بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد عضو كتلة خميس الخنجر المؤتلفة مع الجبهة الايرانية تحالف البناء، النائب عبد الخالق العزاوي، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، موقف كتلته من تشكيل الأقاليم بالوقت الراهن.

وقال العزاوي في حديث صحفي، إن “تشكيل الأقاليم حق دستوري، لا يختلف عليه اثنان، ولكن الوضع الراهن في البلاد في ظل التجاذبات السياسية، والازمات المتلاحقة، تصبح المبادرة لهذا الإطار معقد ومحفوف بالمخاطر وستقودنا للمجهول وهذا امر نرفضه”.

وأضاف العزاوي، أن “تشكيل الأقاليم المدعومة من إيران ودولة قطر ونحن كحزب نعمل تحت توجيهات تحالف البناء ما علينا سوى التنفيذ .

وأشار الى أن “تشكيل حكومة جديدة استعداد لبدء انتخابات مبكرة، هو الطريق الصحيح لخروج البلاد من أزمتها الراهنة، وبعد ذلك نفكر في اي قرارات وفق إطار الدستور،

وكان القيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي، أعرب الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، عن رفضه لطرح فكرة الأقاليم “المذهبية”، فيما رأى أن الدعوة لها انفعالية ومتسرعة، لا تحتسب العواقب.