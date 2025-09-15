نائب: رئاسة البرلمان وراء تعطيل الجلسات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الاثنين، عن استغرابه من استمرار تعطيل جلسات البرلمان وعدم المضي بإقرار القوانين المهمة والاستجوابات، محمّلاً رئاسة البرلمان المسؤولية المباشرة عن هذه العرقلة.وقال اليساري في تصريح صحفي، إن “الشارع العراقي يترقب خطوات جدية من مجلس النواب لإنجاز القوانين العالقة، إلا أن رئاسة البرلمان ما تزال السبب الرئيس في تعطيل الجلسات”، مشدداً على أن “تعطيل الاستجوابات يمثل حماية واضحة لبعض المسؤولين الفاسدين”.وأضاف أن “البرلمان لم يعد يحتمل مزيداً من العرقلة، وأن استمرار هذا النهج سيضع المؤسسة التشريعية في مواجهة مباشرة مع الشارع العراقي”.ويُذكر أن تعطيل جلسات البرلمان أصبح ظاهرة متكررة أثارت انتقادات واسعة من النواب والمواطنين على حد سواء، حيث يؤدي ذلك إلى تأخير إقرار القوانين والمشاريع الحيوية وعرقلة الاستجوابات، ما يؤثر سلباً على أداء المؤسسة التشريعية واستقرار العملية السياسية.

