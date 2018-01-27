نائب: رئيس الوقف الشيعي فاسد وهرب إلى إيران من الاستجواب

نائب: رئيس الوقف الشيعي فاسد وهرب إلى إيران من الاستجواب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو اللجنة المالية النيابية، النائب رحيم الدراجي، اليوم السبت، الحكومة بضرورة إصدار قرار لمنع سفر اي شخصية لديها استجواب في مجلس النواب.واكد الدراجي في بيان له، أن “قرب انتهاء الدورة النيابية الثالثة وتخصيصها لملف الاستجوابات اتاحت لأكثر الشخصيات التي هي معنية بتوضيح بعض المشاكل الإدارية والمالية والمخالفات القانونية التي حصلت اثناء تولي المنصب التنفيذي فرصة التهرب من اعلان الحقائق للراي العام وكذلك بسبب التهاون وعدم الالتزام بقرارات السلطة التشريعية الرقابية”.وأضاف: “ها نحن نجد اليوم رئيس ديوان الوقف الشيعي هرب الى ايران لاقتراب استجوابه  وهو متهم بسرقة اموال الوقف .وهذا دليل تثبيت التهم بحقه فعليه ولأهمية الامر سيكون من واجب الحكومة إصدار قرار بمنع كل شخص لديه استجواب بالسفر خارج البلاد لحين اكمال اجراءات الاستجواب لضمان احتفاظ السلطة الرقابية والتشريعية بدورها الحقيقي واداء واجب ممثل الشعب امام ابناء بلده بكشف كل مفسد وسارق تلاعب بخيرات وثروات واموال شعبنا”.يذكر ان رئيس الوقف الشيعي تم تعينه من قبل أبن السيستاني محمد رضا بموافقة العبادي وهو خريج الدراسة الابتدائية  بمنصب يعادل وزير!.

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