نائب: رفع نسبة الضرائب من قبل السوداني تجاوز على السلطة التشريعية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب، منى الغرابي، اليوم الخميس، أن رفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نسب الضرائب تعد مخالفة صريحة للنصوص الدستورية وتجاوز عن السلطة التشريعية.وقالت الغرابي في بيان ، إن “ما أقدم عليه مجلس الوزراء من إجراءات تتعلق برفع الضرائب يُعد مخالفة صريحة للدستور، ولا يمكن السماح بالعمل بها خارج الأطر القانونية والدستورية”.وأوضحت أن” الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء برفع الضرائب تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، كون فرض الضرائب أو تعديلها من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب، وفقًا لما نص عليه الدستور العراقي في المادة (28 / أولاً) من الدستور العراقي”.وأضافت أن ” المادة أعلاه تقضي بأنه لا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدّل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها، إلا بقانون”.وأكدت الغرابي قائلة: ” نحن كأعضاء في مجلس النواب سنقف بوجه هذا التخبط الحكومي، لما له من آثار سلبية مباشرة على المواطن العراقي، الذي يعيش هذه الأيام حالة من القلق والحيرة، في ظل إجراءات حكومية غير مدروسة تُحمّله أعباءً مالية إضافية”.وشددت على أن “حماية حقوق المواطنين واحترام النصوص الدستورية تمثل أولوية لا يمكن التهاون بها تحت أي ظرف”.

