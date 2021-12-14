نائب سابق:الأسماء المطروحه في الإعلام لإشغال رئاستي الوزراء والبرلمان هي “للحرق” السياسي

نائب سابق:الأسماء المطروحه في الإعلام لإشغال رئاستي الوزراء والبرلمان هي “للحرق” السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائب السابق زيتون الدليمي , الثلاثاء , ان جميع القوى السياسية تتحاشى خلال هذه الفترة طرح أي اسم لتولي مهام رئاسة الوزراء والبرلمان، مبينة أن ما يتم طرحه هنا او هناك مجرد اشاعات لمصالح معينة او للحرق السياسي. وقالت الدليمي في تصريح صحفي: إن “الوضع السياسي الراهن ورؤية القوى السياسية ليست في طور تسمية رئيس الوزراء او مجلس النواب “، مشيرة الى انه ” طرح أي اسم في الوقت الراهن يسبب حساسية معينة”.وأضافت ان ” جميع القوى السياسية تتحاشى خلال هذه الفترة طرح أي اسم لتولي مهام رئاسة الوزراء ومجلس النواب ، وما يتم طرحه هنا او هناك مجرد اشاعات لمصالح معينة او للحرق السياسي” .يذكر ان حراكا سياسيا نشطا بدأ منذ أيام قبيل اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها لنتائج الانتخابات وان جميع الحوارات تنصب حول شكل العملية السياسية دون التطرق لطرح أسماء لشخصيات لمنصب رئاسي . 

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