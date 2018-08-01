نائب سابق:الحكومة القادمة عبارة عن “فوضى مزاد”

نائب سابق:الحكومة القادمة عبارة عن “فوضى مزاد”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تجمع كفى، رحيم الدراجي، الأربعاء، 01 آب، 2018، ان مشاركة جميع القوى والكتل السياسية في الحكومة سيكون بمثابة دعوة للفوضى.وقال الدراجي في حديث  صحفي له اليوم، إن “الكتل الشيعية في حالة ارباك كبير لعدم التوصل الى تفاهمات نهائية بشأن اختيار رئيس الوزراء”.واضاف، أن “حسم امر التحالفات السياسية مرتبط باعلان اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل”، مبينا أن “التحركات الحاصلة هي من اجل الامتيازات والمكاسب”.واكد، أن “الدعوة الى مشاركة جميع الكتل السياسية في الحكومة سيكون بمثابة دعوة للفوضى”.واستأنفت الأحزاب والكتل السياسية، يوم السبت 28 تموز 2018، مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعد ثلاثة أسابيع من الفتور والتأجيل بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ مطلع تموز الحالي.وجاءت عملية الاستئناف، بعد ساعات من دعوة المرجعية الدينية، الأحزاب السياسية، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وتلبية مطالب المُتظاهرين.

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