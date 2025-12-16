نائب سابق:الحوارات السياسية في حسم المناصب العليا ” سلسة”

نائب سابق:الحوارات السياسية في حسم المناصب العليا ” سلسة”
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطاري النائب السابق ياسر وتوت ،الثلاثاء، إن “مجلس القضاء الأعلى حدد بوضوح السياقات الدستورية لتشكيل الحكومة، بدءاً من عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وصولاً إلى حسم المناصب العليا، بما يشمل رئاسة البرلمان، رئاسة الجمهورية، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الكابينة الوزارية”.وأضاف أن “جميع القوى السياسية، دون استثناء، ملتزمة بعدم تعطيل المسارات الدستورية”، مشيراً إلى “استمرار الحوارات والمباحثات بين مختلف الأطراف، سواء ضمن قوى الإطار التنسيقي أو بقية القوى السياسية”.وأوضح وتوت أن “لا خلافات جوهرية حتى الآن، ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسبوع المقبل، حيث ستصبح أسماء المرشحين للمناصب العليا أكثر وضوحاً”.وشدد على أن “التفاهمات بين القوى السياسية تمثل أساساً مهماً لتشكيل الحكومات، لكنها ستأخذ في الاعتبار نتائج انتخابات تشرين الثاني الماضي، مؤكداً أن الالتزام بالدستور هو الضمانة الأساسية لعبور المرحلة المقبلة بسلاسة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *