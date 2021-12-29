نائب سابق:الدورة البرلمانية القادمة ستعدل قانون الانتخابات

نائب سابق:الدورة البرلمانية القادمة ستعدل قانون الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق بهار محمود، الأربعاء، أن نهاية الدورة الخامسة المقبلة قد تشهد تغيير قانون الانتخابات بعد توصية المحكمة الاتحادية العليا بذلك.وقالت محمود في حوار متلفز، إن “الاعتراض من قبل بعض أعضاء اللجنة القانونية سابقاً كان على فقرة العد والفرز الإلكتروني أيضاً، وطالبنا بأن يكون العد والفرز يدوياً”.وأضافت أن “أغلبية الكتل والأحزاب لم تقبل بذلك، واليوم طالبت المحكمة الاتحادية بإجراء التغيير بهذا الشأن”، مرجحة أن “تشهد نهاية الدورة الخامسة المقبلة تغيير قانون الانتخابات”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا اوصت خلال ردها الطعون الانتخابية بضرورة تضمين قانون الانتخابات فقرة العد والفرز اليدوي وهو الامر الذي عده مراقبون بأنه اعتراف ضمني بتزوير النتائج.

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