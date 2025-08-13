نائب سابق:السوداني يستغل موارد الدولة لصالح دعايته الانتخابية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب وعضو اللجنة المالية النيابية السابق، محمد الشبكي، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتحويل مقدرات الدولة إلى أداة لخدمة أجندته الانتخابية، محذراً من أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لنزاهة الانتخابات المقبلة.وقال الشبكي في تصريح صحفي، إن “السوداني يستغل المال العام والموازنة الاتحادية في حملات ترويجية مكشوفة، عبر قرارات منح علاوات وترفيعات خارج السياق القانوني، كان آخرها ترفيع عدد من ضباط الجيش والشرطة بهدف كسب الولاءات الانتخابية”.وأضاف أن “هذه السياسة تعد خرقاً صريحاً للدستور وانحرافاً خطيراً عن مبدأ الحياد السياسي، وتكشف عن استخدام موارد الدولة كأداة لإقصاء المنافسين في الانتخابات النيابية المقبلة”، مشيراً إلى أن “المال العام بات يُدار بعقلية انتخابية، لا بمسؤولية وطنية”.ويحذر مراقبون من أن استمرار السوداني في هذه الممارسات سيقود إلى إفراغ الانتخابات القادمة من مضمونها الديمقراطي، ويكرس مبدأ الاحتكار السياسي عبر استغلال السلطة والنفوذ.

