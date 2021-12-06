نائب سابق:العراق سيتجاوز العجز المالي في العام المقبل

نائب سابق:العراق سيتجاوز العجز المالي في العام المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية السابق جمال كوجر، الإثنين، إن الحكومة الحالية استطاعت من تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي بقرابة 10 مليارات دولار خلال أقل من سنة رغم أن الخزينة كانت “شبه فارغة”. وقال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن “حكومة رئيس الوزراء الكاظمي عانت أزمة مالية، ولكن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة كانت هناك انفراجة”، مبينا “ولكننا لا نستطيع القول إن خزينة الدولة مليئة والظروف الاقتصادية مريحة لأسباب متعددة”.وأضاف، “، أنه “في موازنة 2022 سيكون العراق قد تجاوز مرحلة العجز الحاد، لكن هذا لا يعني أننا في حالة انتعاش اقتصادي”. وتابع، أن “هناك نوعين من الخزينة الفارغة، الأول هو أنه لا يوجد فيها أموال، والاحتياط البنكي انخفض والديون زادت والموارد قلت، والثاني أن خزينة الدولة في كل الأحوال تبقى فارغة، لأن كل الموارد المالية من المفروض أن تتحول إلى موازنة، وهذه سياسة الدولة، وعدد قليل من الدول لديها مبالغ لا تدرج في الموازنة، فأغلب الموارد يفترض أن تحول إلى الموازنة”، مبيناً أنه “من الطبيعي أن تسلم الموازنة فارغة، ولكن باحتياطي بنكي أفضل مما كانت عليه في زمن حكومة عادل عبد المهدي وبموارد أعلى.

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