نائب سابق:العراق مهدد بأمنه الغذائي

نائب سابق:العراق مهدد بأمنه الغذائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق فرات التميمي، الاثنين، أن العراق مقبل على تهديد أمن غذائي بسبب  الفشل والفساد وإصرار إيران على قطع المياه عن العراق خلافا للمواثيق والقوانين الدولية.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “ العام المقبل 2022 سيعاني العراق من ازمة غير مسبوقة في ملف الجفاف خاصة ديالى جراء قطع إيران المياه عن العراق وفي ظل شحة هطول الامطار ووصول خزانات سدودها الى النضوب وفق اخر التقارير الرسمية”.واضاف التميمي،ان” الغاء الخطة الزراعية لديالى بشكل عام لموسمين متتاليين بسبب الجفاف بالاضافة الى ازمة مماثلة في محافظات اخرى ستجعل الامن الغذائي في العراق مهدد العام المقبل”، مبينا أن “من 40-50% من الايادي العاملة في البلاد تعتمد بشكل مباشر او غير مباشر على الانشطة الزراعية في تامين مصادر رزقها وتوقعه تعني ماساة كبيرة لايمكن للدولة احتوائها”.واشار الى ضرورة “الانتباه الى خطورة انهيار الزراعة بسبب الجفاف وتداعياته على الامن الغذائي العام في البلاد”، مؤكدا أن “ديالى ستكون على هرم المحافظات العراقية الاكثر تضررا لانها محافظة زراعية ويعتمد الجزء الاكبر من سكانها على مردودات هذا القطاع في تامين مصادر عيشهم”.

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