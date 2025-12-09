نائب سابق:العراق يجب أن يلجأ للورقة الاقتصادية للضغط على تركيا لضمان حصته العادلة من المياه

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب السابق احمد البدري،الثلاثاء،على ضرورة توجه العراق نحو مجلس الامن بخصوص ملف المياه مع تركيا، لافتا الى ان العراق لديه اوراقه التي بالامكان اللجوء اليها لممارسة الضغط على تركيا لضمان حصته من المياه.وقال البدري في حدبث صحفي ، ان “العراق يجب ان يلجأ للورقة الاقتصادية للضغط على تركيا لضمان الحصول على الحصص المائية التي تحتاجها البلاد”.واضاف ان “العراق لديه خيارات اخرى في اصرار تركيا على موقفها بعدم زيادة الحصص المائية، اذ لديه خيار التوجه الى مجلس الامن من اجل الاحتجاج على السياسة التركية، خصوصا ان البلدين يعتبران من الدول المتشاطئة”.وبين ان “العراق غير مهيء حاليا للجوء الى الورقة الاقتصادية على الرغم من فعاليتها تجاه تركيا، الا ان ضعف الصناعة وقلة المصانع سيؤثر سلبا على وضع العراق في الوقت الراهن”. 

