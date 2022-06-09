نائب سابق:الكاظمي لايستحق البقاء في المنصب لكونه فاشل ورعديد

نائب سابق:الكاظمي لايستحق البقاء في المنصب لكونه فاشل ورعديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو اللجنة القانونية النيابية  السابق حسين العقابي، الخميس، قانون الامن الغذائي بالعشوائي وغير المدروس، مبينا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي غير مؤهل لادارة الدولة وصرف اموال اضافية.وقال العقابي في حوار متلفز، إن “الحكومة تمتلك وفرة مالية كبيرة جدا تستطيع ان تتصرف بها وتشرع بخطة تنمية كبيرة لا ان تصيغ قانون لشراء الزيت والسكر ويتم الطعن فيه وتمرره عبر البرلمان مجددا”.واضاف ان “هناك اطرافا ترغب بالتجديد للكاظمي التحالف الثلاثي وان كل الاطراف السياسية والدول مستفيدة من حكومة الكاظمي الا الشعب العراقي “.وأشار العقابي الى ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير مؤهل لادارة البلاد فكيف يتم منحه صلاحيات خارج القانون ضمن ما يسمى بالامن الغذائي المعدوم من الشفافية في التطبيق”.

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