نائب سابق:الموازنات العامة عبارة عن صفقات سياسية والمنافذ الحدودية خارج سيطرة الحكومة

نائب سابق:الموازنات العامة عبارة عن صفقات سياسية والمنافذ الحدودية خارج سيطرة الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مقرر اللجنة المالية النيابية السابق احمد الصفار، الثلاثاء، عن خروج بعض المنافذ الحدودية خارج الادارة الحكومية بجرد انتهاء الدوام الرسمي فيها، مبينا ان كل الموازنات التي شرعت في العراق هي موازنات سياسية.وقال الصفار في تصريح متلفز : ان “كل الموازنات التي شرعت في العراق هي موازنات سياسية وان وزارة المالية هي سبب رفع الأسعار لتدخلها في سعر الصرف”.واضاف ان ” بعض المنافذ الحدودية تخرج عن سيطرة الحكومة بعد انتهاء الدوام الرسمي فيما يعني وجود صفقات فساد وسوء ادارة كبير فيها وهدر بالمال العام”.واشار الصفار الى ان ” مراقبة الاسعار في الاسواق من اختصاص الحكومة وليس البرلمان وان الزيادة في السلع عبر البطاقة التموينية لا يعتبر احد الحلول الناجعة كونها من اهم ابواب الفساد في العراق”.

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