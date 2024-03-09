نائب سابق:انتخاب رئيسا جديدا للبرلمان لايتطلب كل هذا التأخير

نائب سابق:انتخاب رئيسا جديدا للبرلمان لايتطلب كل هذا التأخير
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القاضي والوزير والنائب السابق، وائل عبد اللطيف، اليوم السبت، عن السبب الرئيسي وراء عدم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب رغم مرور أشهر على إقالة محمد الحلبوسي بملفات تزوير وقضايا فساد.وقال عبد اللطيف في حديث صحفي، إن” المسار المحاصصاتي في العراق شرع من قبل القوى السياسية ليصبح كنظام سياسي خارج إطار الدستور والقانون، لافتا الى ان “اختيار شخصية بديلة عن الحلبوسي لا يتطلب كل هذا التأخير”.وأضاف، ان ” تعليمات مجلس النواب تنص على عقد جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان وهو خيار مطروح لأعضائه وليس للقوى السياسية”.

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