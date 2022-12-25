نائب سابق:تأخير إقرار الموازنة بسبب الخلافات حول حصة الإقليم

نائب سابق:تأخير إقرار الموازنة بسبب الخلافات حول حصة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو مجلس النواب السابق الإطاري فاضل الفتلاوي، اليوم الاحد، تأخير إقرار قانون الموازنة المالية لأكثر من شهر، وفيما عزا ذلك لأسباب بينها الخلافات بين بغداد واربيل، أكد وجود تفاهمات داخل “الغرف المظلمة” للوصول الى اتفاق.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “قانون الموازنة كان من المفترض أن يتم ارساله الى البرلمان واقراره قبل العطلة التشريعية او انتهاء السنة الحالية، الا أن أسباب عديدة عملت على تأخيره لحين اللحظة”.وأضاف، “من المتوقع أن يتم تأخير تمرير الموازنة لأكثر من شهر أو شهرين”، عازياً السبب الى “الخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول حصة الأخير”.وأوضح عضو مجلس النواب السابق، أن “السبب الآخر يتمثل بالخلافات بين أحزاب الحاكمة وهما كل من الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني”.وبين الفتلاوي: “رغم الخلافات العديدة الا أن المفاوضات والحوارات بصورة علنية وداخل الغرف المظلمة مستمرة لمحاولة الوصول الى حل”، مشيراً الى أن “هناك الكثير من المشاكل والعوائق التي تواجه حكومة السوداني .

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