نائب سابق:تأخير اقرار الموازنة سؤثر سلباً على الوضع العراقي

نائب سابق:تأخير اقرار الموازنة سؤثر سلباً على الوضع العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو البرلمان السابق عباس يابر، اليوم الاحد، ان الإسراع بإقرار الموازنة للعام الحالي ستعتمد على الصيغة التي سيتم وفقها تشكيل الحكومة الجديدة بحسب اتفاق الكتل السياسية.وقال يابر في تصريح صحفي، إن ” الموزانة ترسل من الحكومة إلى البرلمان وتحتاج 3 اشهر حتى يتم التصويت عليها ونحن الآن في منتصف الشهر الأول ولم يتم تشكيل الحكومة”، مبينا أنه “في حال انفرد اي طرف في تشكيل الحكومة على حساب الآخر فإن هذا الأمر سينعكس سلباً على إقرار الموازنة”.وأضاف، ان “في حال  استمرت الصراعات السياسية فإن إقرار الموازنة لن يكون قبل الشهر السادس من العام الحالي”.وتابع يابر أن “تأخير اقرار الموازنة سؤثر سلباً على المشاريع الاستثمارية الجديدة اما المشاريع المستمرة فإن تخصصاتها وصلت في الشهر التاسع من العام الماضي إلى حسابات المحافظات”.

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