نائب سابق:حزب بارزاني يستولي على أملاك المسحيين في الإقليم

نائب سابق:حزب بارزاني يستولي على أملاك المسحيين في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السياسي المسيحي والنائب السابق جوزيف صليوا ،الأحد، إن “المتنفذين في دهوك وأربيل يقومون بالاستيلاء على أراضي المسيحيين وممتلكاتهم في عدد كبير من القرى المسيحية بمحافظات الإقليم”.وأضاف صليوا، أنه “يتم الاستيلاء على الأراضي بعلم السلطات في الإقليم والأجهزة الأمنية تتفرج على مايجري وحكومة الإقليم لم تقم بدورها إطلاقا، وعلى الحكومة الاتحادية التدخل الفوري لإيقاف هذا التجاوز”.وكان صليوا كشف في تصريح في شهر اذار الماضي عن “تعرض أملاك المسيحيين في إقليم كردستان العراق للاعتداء والمصادرة”، مؤكدا أن “المسيحيين لم ينالوا حقوقهم حتى الآن داخل الإقليم”، مبددا ادعاءات البعض بمحاولة تجميل صورة الإقليم في تعامله مع المسيحيين.ويعتبر ملف الاستيلاء على أملاك المسيحيين من ابرز الملفات “المسكوت عنها” في إقليم كردستان، فيما تتوجه الأنظار الى العاصمة بغداد رفم عودة عشرات العقارات الى أصحابها.وتلمح أوساط مسيحية الى وقوف إقليم كردستان وجهات حزبية كردية معينة وراء جزء كبير من معاناة المسيحيين في العراق لأهداف وغايات سياسية ومنها احداث تغييرات ديموغرافية في مناطقهم.

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