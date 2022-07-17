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نائب:مبادرة النواب المستقلين لحل الإنسداد السياسي انتهت
نائب سابق:حزب بارزاني يستولي على أملاك المسحيين في الإقليم
مصدر سياسي:الحرس الثوري يدعم (الأعرجي) لرئاسة الحكومة المقبلة
ائتلاف المالكي:اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بتصويت النواب الشيعة
تحالف الفتح:تم الإنتهاء من ” جهوزية” الحكومة المقبلة
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تركيا تعلن”استعدادها” لزيادة الإطلاقات المائية تجاه العراق
نائب كردي:الفساد في حكومة البارزاني بمليارات الدولارات
الكاظمي وأبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق والإمارات
علاوي:على الحكومة معالجة ملف المياه مع إيران وتركيا
الزراعة النيابية:دمار الزراعة في العراق جراء سيطرة ذيول إيران على هذا الملف
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دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
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