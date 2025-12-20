نائب سابق:حكومة الإطار فاشلة وفاسدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب السابق ياسر الحسيني، اليوم السبت، عن استغرابه من قيام حكومة تصريف الأعمال باتخاذ قرارات وإجراءات في أيامها الأخيرة، رغم فشلها في إنجاز ملفات أساسية طوال ثلاث سنوات، أبرزها تنظيم سلم الرواتب.وقال الحسيني في حديث صحفي،إن “الحكومة لم تقدم تقريرا واضحا بشأن سلم الرواتب، مكتفية بتسليم التابلتات للموظفين في محاولة للظهور الإعلامي”.وأشار إلى أن “هذه الخطوات لا تعدو كونها محاولات لكسب الوقت”.ولفت الحسيني إلى أن “تظاهرة المقاولين تعكس حجم الاستياء الشعبي من سياسات الحكومة”.وشدد على أن “اتخاذ قرارات في ظل حكومة تصريف أعمال يثير علامات استفهام حول نواياها”.

