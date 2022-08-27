نائب سابق:حكومة البارزاني تسرق نفط الموصل يوميا

نائب سابق:حكومة البارزاني تسرق نفط الموصل يوميا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق عن محافظة نينوى، محمد الشبكي، السبت، ان الموصل تدار سياسيا من قبل اقليم كردستان، لافتا الى ان الاقليم استولى على نفط الاقليم ويتحكم بالكثير من مشاريعها ويقف بالضد من إنشاء مطارها.وقال الشبكي في حديث صحفي، ان “آبار النفط في نينوى تنتج اكثر من 450 الف برميل نفط، وتخضع لسيطرة سلطات اقليم كردستان بعد ان قامت بالاستيلاء عليها”.واضاف ان “مطار الموصل لن ير النور على الرغم من وضع حجر الاساس لانشاءه الا ان رفض الاقليم لهذا المطار سيجعله بعيد عن التنفيذ، لان سلطات كردستان ترفض ان يكون هناك مطارين في محافظتين متقاربتين كونه يؤثر عائدات اربيل وتسبب بانخفاضها بنسبة 40 بالمئة”.وبين ان “الموصل تدار سياسيا من قبل كردستان، وهناك جزء كبير من مشاريع نينوى تخضع للتدخل الكردي، حيث ان معامل السمنت تم بيعها والسيطرة عليها من قبل تجار متنفذين في الاقليم، بالاضافة الى ان النفط في نينوى يخضع لسيطرة كردستان”.

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