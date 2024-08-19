نائب سابق:حكومة السوداني منحت الضوء الأخضر للاحتلال التركي للعراق

نائب سابق:حكومة السوداني منحت الضوء الأخضر للاحتلال التركي للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب السابق محمد الشبكي، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية بشرعنة احتلال القوات التركية لقاعدة زليكان في منطقة الشيخان بمحافظة نينوى رغم عدم وجود أي عنصر من عناصر حزب العمال الكردستاني.وقال الشبكي في حديث صحفي، ان “قاعدة زليكان التي تسيطر عليها القوات التركية تقع في منطقة قضاء الشيخان التابعة إداريا لمحافظة نينوى، لكن تحت سيطرة قوات البيشمركة منذ عام 2003 نتيجة تخاذل الحكومة الاتحادية ومجاملتها للطرف الكردي”.وأضاف ان “هذه المنطقة هي مهد الأقليات العراقية، وهي خالية من أي تواجد لحزب العمال الكردستاني”.اكد، ان “القوات التركية لم تكتفي بالتواجد في هذه المنطقة بل تنتشر في جبل بعشيقة وعلى خط التماس مع القوات الأمنية والحشد الشعبي بمسافة 100 متر”.

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