نائب سابق:حكومة الكاظمي فاشلة ويجب الإسراع بمغادرتها

نائب سابق:حكومة الكاظمي فاشلة ويجب الإسراع بمغادرتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب السابق عباس يابر، الأربعاء، حكومة الكاظمي، وقال انها : لا تصلح للبقاء يوم واحد في السلطة.وشدد يابر في تصريح صحفي، على “الكتل السياسية الحالية الإسراع بحسم خلافاتها وتشكيل الحكومة المقبلة “مشيراً إلى أن “حكومة الكاظمي لاتصلح للبقاء يوم واحد بسبب الإخفاقات التي اقترفتها في كافة المجالات”.وبشأن المخاوف من عودة تنظيم داعش، أكد يابر أن “داعش لن يعود مرة اخرى في ظل وجود االجيش العراقي”.ودعا “الكتل السياسية مراعاة وضع البلد وتقديم مصلحته على مصالحهم الحزبية والشخصية”.

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