نائب سابق:زعيم سياسي وراء فساد العقارات في الانبار

نائب سابق:زعيم سياسي وراء فساد العقارات في الانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- المح النائب السابق فارس طه الفارس، في قصة “رمزية” الى ماجرى في محافظة الانبار فيما يتعلق بعملية النزاهة “الكبرى” التي كشفت عن تزوير سندات والاستيلاء على اراضٍ كثيرة في المحافظة.واشار الفارس الى ان المتورط وجدوا لديه ١٨١ عقارًا مكتوب عليها “هذا من فضل ربي”، في اشارة الى ان هذه العقارات مسروقة ومستولى عليها.وفي وقت سابق، كشفت النزاهة عن اعتقال مدير دائرة العقارات في الانبار وضبط الاف السندات المحولة بشكل غير أصولي، فيما اكدت النزاهة ان المتورطين يقف وراءهم شخصيات مهمة.واعتبر عدد من القوى السياسية ان الحلبوسي والحزب الحاكم في الانبار “تقدم” متورط بشكل اساسي في القضية.

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