نائب سابق:صالح سيتنازل عن رئاسة الجمهورية لمسعود البارزاني فقط

نائب سابق:صالح سيتنازل عن رئاسة الجمهورية لمسعود البارزاني فقط
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عبد الله الخربيط، القيادي في حزب تقدم، إن رئيس الجمهورية برهم صالح “أبلغه” بإستعداده للتنازل عن ترشحه للرئاسة “فقط” في حال ترشح للمنصب  مسعود بارزاني. واضاف الخربيط أن رئيس الجمهورية ابلغه في جلسة خاصة انه مستعد للتنازل عن المنصب اذا رشح مسعود البارزاني للمنصب فقط ، وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكردستاني، دفعه لتقديم مرشحين للمنصب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *