نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق

نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق وليد السهلاني، الخميس، إن سياسة الكاظمي ووزارة الخارجية عقيمة وضعيفة جداً بما يخص الملف المائي مع إيران وتركيا .وقال السهلاني في حديث صحفي، إن “ العراق ابتلى بالكاظمي ووزير خارجيته لكونهما  لايمتلكان الأمانة والمسؤولية  والعراق عندهما مجرد ذاكرة عابرة ومن هذا السبب وغيره اقدمت إيران الإرهاب على قطع المياه عن العراق وتخفيض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات من قبل تركيا ، وأكد السهلاني، إن الملف المائي في العراق مصيري وعلى الحكومة العراقية أن تجعله بمقدمة اولوياتها” موضحاً أن “الحكومة وخصوصا الخارجية بعيدة عن انهاء مشكلة المياه بهذه السياسية او العقلية “.وبين أن “جميع القطاعات مرتبطة بالمياه لذلك قدمنا سابقاً في مجلس النواب مشروع مجلس الامن المائي من اجل رسم سياسية مائية وأن نحافظ على مناسيب المياه ولكن المشروع اهمل”.ولفت الى أن “مياه نهر دجلة تذهب الان الى شط العراب والى الخليج دون فائدة لذلك يجب بناء السدود وتوفير خزانات كبيرة للحفاظ على مناسيب المياه داخل العراق”.يشار الى ان مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد، قال في وقت سابق، ان “نقص الإيرادات المائية في العراق سيستمر الى عام 2035 وبنسبة 50% ما سينعكس على الملفات الزراعية التي ستنخفض الى أكثر من النصف فضلا عن مياه الشرب والصناعات”.

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