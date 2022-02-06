نائب سابق:عدم اختيار رئيس الجمهورية سيؤي الى انهيار العملية السياسية

نائب سابق:عدم اختيار رئيس الجمهورية سيؤي الى انهيار العملية السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب السابق تافكة احمد، الاحد، عدم امكانية تاجيل جلسة مجلس النواب او الاخلال بالنصاب ليوم غد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، مبينة ان الدستور لن يسمح للمزاج السياسية بالسيطرة على التوقيتات.وقالت احمد في تصريح  صحفي، إن “يوم غد هو موعد اختيار رئيس الجمهورية الحتمي ولا يمكن التلاعب به دستوريا كونه مرتبط بعدة قضايا مصيرية في العراق وسيتم خلال الجلسة حسم المنصب لاحد المتنافسين”.وأضافت أحمد، ان “مقاطعة كتلة سياسية لا يعني انهاء العمل بالدستور والالتزام بالتوقيتات مطلقا بل يحتم على الاطراف المتبقية الحضور والتصويت لمنه يراه مناسبا للمنصب”.واوضحت ان “عدم اختيار رئيس الجمهورية سيؤي الى انهيار العملية السياسية بالكامل حيث ان رئيس الجمهورية الحالي لا يملك اية صلاحيات، فضلا عن رئاسة الوزراء التي تحمل صفة تصريف الاعمال اليومية والبرلمان المعطل دون وجود اية قوانين مرسلة من حكومة منتخبة ما يعني انهيار تام للمنظومة الاقتصادية والخدمية والسياسية في البلاد”.

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