نائب سابق:على الحكومة المقبلة حل أزمة المياه مع تركيا دون تراخي

نائب سابق:على الحكومة المقبلة حل أزمة المياه مع تركيا دون تراخي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق داخل راضي،الاثنين، ان السياسات التركية المتبعة تجاه العراق تسببت في جفاف نهري دجلة والفرات، ماتسبب باضرار كبيرة في المحافظات الوسطى والجنوبية.وقال النائب في حديث صحفي، أن “محافظات الجنوب والوسط تُعد من أكثر المحافظات العراقية تضرراً من أزمة الجفاف الناجمة عن السياسات المائية التركية”، داعياً “البرلمان والحكومة المقبلة إلى معالجة هذه الأزمة بشكل عاجل”.  واضاف ان “أزمة الجفاف أثرت بشكل مباشر على الزراعة والموارد المائية في محافظات الوسط والجنوب، حيث ان استمرار هذا الوضع يهدد الأمن الغذائي ويزيد من معاناة المواطنين”. ولفت الى أن “الحكومة القادمة مطالبة بوضع حلول استراتيجية وضمان حقوق العراق المائية عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، فضلا عن ان البرلمان المقبل أمام مسؤولية كبيرة في متابعة هذا الملف الحيوي وإنصاف المحافظات المتضررة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *