نائب سابق:لا يوجد توافق سياسي لإكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

نائب سابق:لا يوجد توافق سياسي لإكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار  العراق- اكد عضو مجلس النواب السابق احمد الكناني , الأربعاء، أن اجراء انتخابات مبكرة جديدة ستكون احدى السيناريوهات المطروحة في حال فشلت جلسة انعقاد انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في السادس والعشرين من اذار الجاري.وقال الكناني في تصريح  صحفي: ان ” الوضع السياسي مازال لغاية الان ضبابيا ولاتوجد أي توافقات بين الكتل السياسية بشأن اكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتي تم تحديدها في السادس والعشرين من الشهر الجاري وهو اخر يوم للمدة القانونية التي منحتها المحكمة الاتحادية ” .وأضاف انه “في استمرار الخلافات بين الكتل السياسية وعدم وجود اتفاق لاكمال النصاب القانوني وفشل البرلمان باختيار رئيس الجمهورية بالتأكيد سيكون الذهاب المحكمة الاتحادية للفصل في حل الاشكال القانوني والدستوري”.وأوضح، انه “في حال فشل البرلمان باختيار رئيس الجمهورية سيتم الطلب من المحكمة الاتحادية والأخيرة امامها عدة خيارات اما تطلب حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة او تعطي مدة لا تتجاوز الأسبوع بحسب تقديري الشخصي كمهلة للتمديد مراعاة للوضع العام الذي يمر به البلد , إضافة الى عدم وجود إمكانية مالية لرصد مبالغ جديدة للعملية الانتخابية المبكرة”.واستبعد الكناني “خيار حل مجلس النواب خشية كونه سيعمق حالة التأزم بين المواطن والأحزاب السياسية وسيتسبب بالعزوف الواسع عن المشاركة في الانتخابات”.

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