نائب سابق:لن يتحقق “حلم السوداني بولاية ثانية”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق الإطاري حسن فدعم، الأحد، أن السوداني أصبح بعيداً عن حسابات الاطار التنسيقي كرئيس وزراء للمرحلة المقبلة، لافتا الى أن السوداني ذهب بعيدا عن الاطار وهو ماجعله مرفوض داخل هذا التحالف للولاية الثانية.وقال فدعم  قي حديث صحفي، إن “هناك ارتفاع في حدة اللهجة والخطاب داخل الاطار التنسيقي تجاه السوداني، خصوصا ان الاخير قد ابتعد عن الاطار خلال حملته الانتخابية”.واضاف ان “الاطار التنسيقي من الصعب ان يحقق الانسجام والاتفاق بين اطرافه على السوداني كرئيس وزراء مرة اخرى، حيث هناك رفض وعدم تقبل لهذه الشخصية داخل الاطار في المرحلة المقبلة”.وبين ان “السوداني لم يعد الشخصية المرشحة من قبل الاطار التنسيقي لقيادة المرحلة المقبلة، بعد ان ابتعد السوداني عن الاطار، وهو امر سيجعل منه بعيدا عن الولاية الثانية مابعد الانتخابات البرلمانية المقبلة”. 

