نائب سابق:لن يتوقف مسلسل نزوح الأسر السنّية من ديالى بوجود ميليشيا الحشد الإرهابية

نائب سابق:لن يتوقف مسلسل نزوح الأسر السنّية من ديالى بوجود ميليشيا الحشد الإرهابية
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 بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب المنحل مضر الكروي، اليوم الخميس، عن مضمون خارطة طريق لاحتواء نزوح الاهالي من قرى المقدادية شمال شرق ديالى.وقال الكروي في تصريح صحفي: ان “احداث المقدادية الاخيرة مؤلمة وعكست خطورة فعل الاعمال الارهابية داعش والحشد ومحاولاتها في اثارة الفتن في مناطق تعيش استقرار نسبي في ملفها الأمني”.وأضاف أن “التداعيات كانت خطيرة خاصة مع نزوح عشرات الاسر خلال الساعات 24 الماضية صوب بعقوبة ومناطق أخرى”.وأشار الكروي إلى “وجود تواصل مستمر مع مكتب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والعمليات المشتركة مع اجل احتواء ازمة النزوح القسري ومنع تفاقمها لتتحول الى ظاهرة تمتد الى قرى أخرى”، لافتا الى انه “جرى الاتفاق على خارطة طريق تتألف من 5 نقاط رئيسية أبرزها تشديد الاجراءات في محيط القرى جنوب غرب المقدادية وبعث رسائل طمأنة للأهالي وتشكيل لجنة عليا لجرد الاضرار في المنازل المتضررة وضمان حقوق الشهداء وذويهم وتقديم محنة طارئة من وزارة الهجرة وتشكيل فريق عمل انساني لدعم الاسر النازحة صوب بعقوبة وبقية المناطق”.وأوضح أن “خارطة الطريق ستتضمن مسارات لإعادة الاسر بأقرب وقت ممكن، لكن الخوف يكمن في سيطرة ميليشيا بدر على عموم ديالى وهي مستمرة في عمليات قتل الابرياء  تحت عنوان داعش وحرق البساتين والمنازل،لن تستقر ديالى وجود ميليشيا الحشد الارهابية.

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