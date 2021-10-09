نائب سابق:ميليشيا بدر تمارس سياسة الترهيب والترغيب في ديالى لفوز منظمتهم بالانتخابات

نائب سابق:ميليشيا بدر تمارس سياسة الترهيب والترغيب في ديالى لفوز منظمتهم بالانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدتنائب سابق، السبت، تصاعد سياسة الترهيب والترغيب في المناطق المحررة في ديالى.وقال النائب السابق عبد الخالق العزاوي، في تصريح صحفي، إن “حرية الناخب وعدم الضغط عليه احد اهم عوامل نجاح اي عملية انتخابية، الا اننا رصدنا  في الايام الأخيرة وجود ضغوط تمارس وتطبيق لسياسة الترغيب الترهيب بحق الناخبين في المناطق المحررة من محافظة ديالى”.وأضاف ان “هناك قوى متنفذة في إشارة ضمنية لمنظمة بدر المسيطرة على عموم ديالى  تحاول فرض سطوتها على المناطق المحررة ودفع اهاليها لخيارات محددة بعيدا عن ارادتهم”، معرباً عن رفضه “لمثل تلك الظاهرة جملة وتفصيلا”.وشدد العزاوي على “ضرورة وجود قوات ضاربة من بغداد في المناطق المحررة من اجل منع اي ضغوط تفرض على الناخبين من قبل اي جهة متنفذة”، مشيراً إلى أن “الضغوط مرفوضة وهذا خلاف الاطار الديمقراطي الذي يعطي للجميع حرية الادلاء بالاصوات”.

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