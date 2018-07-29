نائب سابق:نأمل من المرجعية إصدار فتوى بعدم تكرار الوجوه الفاسدة في قيادة البلاد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو مجلس النواب السابق، عن ديالى، صلاح الجبوري، الاحد (29 تموز 2018)، مما أسماه “خروج الأمور عن السيطرة” في محافظات الوسط والجنوب، فيما أشار إلى أن التداعيات ستكون كبيرة في المناطق المحررة من داعش، وكركوك.ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن الجبوري، أن “دعم المظاهرات نراه ضرورياً، شريطة أن تبقى في حدود المطالب المشروعة لأنه إذا ما فلتت الأمور، فإن الجميع سوف يتضرر، خصوصاً نحن أبناء المحافظات الغربية مررنا بظروف صعبة”.وبين، أنه “في حال خرجت الأمور عن السيطرة في الوسط والجنوب فإن كركوك والمناطق المتنازع عليها سوف تحصل فيها مشكلات كبيرة، كذلك فإن الخلايا النائمة خصوصا من (داعش) وغيره سوف تستيقظ على وقع الفوضى، وهو ما يعني حصول مشكلات لا تحمد عقباها”.وبشأن موقف المرجعية وتدخلها الحاسم هذه المرة، قال الجبوري، إن “موقف المرجعية محل ترحيب بالنسبة لنا لكننا كنا نتمنى أن تؤكد رسالة المرجعية على عدم تكرار الوجوه التي أثبتت فشلها، خصوصاً الفاسدين، وليس فقط رفع شعار عام هو محاربة الفاسدين”.وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.وأسفرت الاحتجاجات عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين، فضلا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمشاركين في الاحتجاجات، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق المرتبطة بالبرلمان.