نائب سابق:وكلاء الوزارات يجب أن يكونوا من أصحاب الاختصاص

نائب سابق:وكلاء الوزارات يجب أن يكونوا من أصحاب الاختصاص
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق نديم الجابري الجابري في تصريح صحفي، إن “منصب الوزير بحاجة الى فاعل سياسي كون جميع القرارات في إدارة المناصب العليا تعتبر سياسية”. وأضاف في حديث صحفي، ان “نجاح الادارة يكمن كذلك في تكليف وكلاء وزراء من المختصين في مجال عملهم، فيما يتم تعيين مدراء عامين من الفنيين ضمن الاختصاص الدقيق”. وأشار الجابري الى ان “الحكومات المتعاقبة خلفت تجارب فاشلة في ادارة الوزارات بضمنها تكليف شخصيات غير سياسية في مهام الوزارة ما أدى إلى ضعف وتضارب في القرارات كونه لا يعلم بتفاصيل العمل الحكومي”.

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