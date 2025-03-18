نائب سابق: استمرار تهريب النفط من قبل عائلتي بارزاني وطالباني بعلم السوداني

نائب سابق: استمرار تهريب النفط من قبل عائلتي بارزاني وطالباني بعلم السوداني
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد النائب السابق محمد الشبكي، اليوم الثلاثاء، ان كردستان واصلت عملية تهريب النفط باتجاه الاراضي التركية طيلة فترة توقف التصدير الرسمي بقرار من محكمة باريس.وقال الشبكي في حديث صحفي، إن “طيلة فترة توقف تصدير النفط بشكل رسمي عبر الأراضي التركية، فان عمليات التهريب من المنافذ غير الرسمية كانت متواصلة في كردستان باتجاه الأراضي التركية والإيرانية “.وأضاف ان “مايتذرع به الاقليم عن خسارة العراق للإيرادات المستحصلة من كميات النفط التي كانت تصدر رسميا باتجاه ميناء جيهان التركي غير صحيح، حيث ان التصدير تحول الى تهريب من قبل حكومة حزبي الطالباني والبارزاني وبعلم السوداني”.وإيرادات النفط المهرب تدخل في حسابات العوائل الحاكمة في الإقليم.

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