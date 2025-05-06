نائب سابق: الاحتلال التركي للعراق بسبب ضعف حكومة السوداني

نائب سابق: الاحتلال التركي للعراق بسبب ضعف حكومة السوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق قصي الشبكي، اليوم الثلاثاء، ان غياب المواقف السياسية الرادعة وراء استمرار تواجد القوات التركية في عقر دار محافظة نينوى وعلى مقربة من مركز مدينة الموصل.وقال الشبكي في حديث صحفي، ان “تركيا تواصل تدخلاتها غير المبررة بالشأن العراق حيث استغلت انقرة عدم وجود مواقف واضحة من بغداد بسبب الضعف والولاءات الخارجية بخصوص هذه التدخلات من اجل الايغال اكثر في مشاريعها التوسعية”.وأضاف ان “عدم وجود المواقف الواضحة من قبل الحكومة الاتحادية تجاه التواجد التركي سيكون له تداعيات خطيرة على المناطق القريبة من الحدود التركية، وخصوصا منطقة سهل نينوى والمناطق الأخرى التي تتواجد فيها القوات التركية”.وبين ان “قاعدة زليكان التي تسيطر عليها القوات التركية لاتبعد غير 10 كيلومتر عن مركز مدينة الموصل، وبالتالي فأن القوات التركية تتواجد باسلحتها الثقيلة في عقر داخل محافظة نينوى بسبب الصمت السياسي وعدم وجود المواقف الرادعة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *