نائب سابق: الحلبوسي والسامرائي أحدهم لرئاسة البرلمان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق عبد الخالق العزاوي، الأحد، أن طرح أكثر من مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى للدورة النيابية السادسة يُعد المشهد الأقرب في الوقت الحالي.وقال العزاوي في حديث صحفي إن “القوى السنية ضمن المجلس السياسي الوطني لم تحسم موقفها حتى الآن بشأن دعم مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب، ما يرجح الذهاب نحو طرح أكثر من مرشح خلال جلسة الغد”.وأضاف أن “الحسم في حال طرح أكثر من اسم سيكون من داخل مجلس النواب عبر التصويت، وهو خيار بات مطروحاً بقوة في ظل عدم التوصل إلى توافق نهائي”، مشيراً إلى أن “هناك عدة أسباب حالت دون الاتفاق على مرشح واحد حتى الآن”.وأكد أن “القوى السنية ستلتزم في جميع الأحوال بقرار مجلس النواب، لاسيما وأنها أمام فرصة أخيرة للتوافق، وبخلاف ذلك فإن الحسم سيتم خلال جلسة الغد وفق السياقات الدستورية داخل البرلمان”.

