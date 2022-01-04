نائب سابق: الفساد في مؤسسات ديالى وصل إلى أعلى المستويات

نائب سابق: الفساد في مؤسسات ديالى وصل إلى أعلى المستويات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف عضو مجلس النواب المنحل فرات التميمي، الثلاثاء، عن اسباب عدم قدوم ابو رغيف لديالى. ‏وقال التميمي في حديث صحفي، إن “لجنة الامر الديواني المكلفة بمكافحة الفساد المالي والاداري التي يديرها الفريق احمد ابو رغيف ملقاة على عاتقها عدد كبير جدا من الملفات في كل المحافظات”. ‏وبين أنها “معنية بملف امني حساس للغاية لذا فاننا نقدر مشاغلها في عدم القدوم لديالى خاصة في ظل وجود ملفات مهمة للغاية تستدعي تحقيق شفاف من اجل ايقاف هدر المال العام وكشف اسماء الفاسدين”. ‏وأضاف أنه “يأمل ان يكون للجنة مكافحة الفساد تفرغ كامل لمهام تعقب الفاسدين وتفعيل مكافحة افة تنخر جسد المؤسسة الحكومية في الدولة العراقية”، مؤكدا بان “اللجنة لو دققت في ملفات ديالى ستطيح خلال فترة وجيزة برؤوس كبيرة في المحافظة”. ‏وأشار إلى أن “لايمكن بناء استقرار امني وتقديم خدمات في ظل وجود حيتان الفساد”، مؤكدا بان “الاخيرة هي خطر يهدد قلب الدولة العراقية وهي توازي الارهاب بل اكثر فتكا خاصة مع سوء الخدمات الذي بات صورة واضحة للراي العام في المحافظات”.يذكر ان ديالى تحت سيطرة منظمة بدر سياسيا وعسكريا وأمنيا.

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