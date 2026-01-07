نائب سابق: القوى السنية ستدعم المرشح “التوافقي” لرئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، موقف القوى السنية من ملف الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن عدد المرشحين لهذا المنصب وصل إلى 44 مرشحاً من قوى وتيارات مختلفة، إضافة إلى شخصيات مستقلة.وقال العزاوي في حديث صحفي، إن “منصب رئيس الجمهورية، وفق الاستحقاقات السياسية، يعد من حصة المكون الكردي”، لافتاً إلى أن “المجلس السياسي الوطني الذي يمثل القوى السنية يتفاعل مع هذا الاستحقاق، ويعمل على توحيد موقف القوى السنية لدعم مرشح يتم التوافق عليه خلال جلسة التصويت”.وأضاف أن “القوى السنية ستمضي مع الأغلبية التي تدعم المرشح لهذا المنصب”، مؤكداً أهمية “حسم هذا الملف سريعاً من أجل الانتقال إلى المرحلة الأخيرة، وهي تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة”.وأوضح أن “حسم منصب رئاسة الجمهورية يمثل بوابة الاستحقاق الأهم، والذي من خلاله ستولد الحكومة المقبلة، التي ستكون أمام ملفات معقدة وصعبة، ولاسيما في الجانبين الاقتصادي والمالي”.

