نائب سابق: المكون التركماني مهمش في البرلمان والحكومة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف المالكي، جاسم جغفرالبياتي، ضياع حقوق المكون التركماني وعدم انصافه في المشاركة الحكومية بعد تراجع التمثيل المكوناتي للتركمان داخل مجلس النواب.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “المكون التركماني تراجع في التمثيل الشعبي، حيث اصبح لديه 5 نواب داخل البرلمان بعد ان كان لديه 9 في الدورات السابقة، كما ان هؤلاء النواب الخمسة موزعين بين الجبهة التركمانية وبدر وتحالفات اخرى”.واضاف ان “هناك عدم انصاف للمكون التركماني سواء في تشكيل الحكومة او بعض اللجان داخل مجلس النواب، كما ان المكون مقسم مابين الشيعة والسنة، الامر الذي تسبب بضياع حقوق التركمان مابين المكونين”.وبين ان “التمثيل الحكومي للمكون التركماني لم يكن على أساس حقوق المكون بل اعتمد على عدد المقاعد البرلمانية التي هي في الأساس موزعة بين مجموعة أحزاب وطوائف، الامر الذي أضاع حقوق المكون التركماني”.

