نائب سابق: حكومة السوداني أبرمت عقودًا لا تدخل ضمن صلاحياتها الدستورية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أتهم النائب السابق ياسر هاشم، اليوم الأربعاء، قيام حكومة تصريف الأعمال بتعاقدات تجاوزت صلاحياتها الدستورية، مشددا على أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين النافذة. وقال هاشم في تصريح صحفي، إن “الحكومة الحالية أبرمت عقودًا لا تدخل ضمن صلاحياتها المحددة دستورياً، ما يثير علامات استفهام حول قانونيتها ويفتح الباب للطعن بها مستقبلاً”.وأضاف ان “البرلمان القادم مطالب بمتابعة هذه الملفات ومحاسبة الجهات التي تجاوزت صلاحياتها”.واشار الى ان “الالتزام بالدستور هو الضمانة الأساسية لحماية المال العام ومنع أي تجاوزات إدارية أو مالية”.

