نائب سابق: زعماء مؤتمر اسطنبول هم لصوص ولايمثلون أهل السنّة في العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وصفت عضو مجلس النواب السابق، جميلة العبيدي، اليوم الخميس (5 تموز 2018)، المؤتمر الذي عقدته عدد من القوى السياسية السنية في تركيا، بـ “الاستجداء للحفاظ على المنصب والنفوذ”، مؤكدة انه لا يمثل أهل السنة.وقالت العبيدي في حديث صحفي لها اليوم: إن “القوى التي اجتمعت في اسطنبول، تعلمت على عقد اجتماعاتها خارج العراق لتشكيل الحركات السياسية والقرارات من أجل ان تحظى بدعم تلك الدول”.وأضافت، أن “امريكا وتركيا وبعض الدول على الرغم من ملاحظتها بأنهم مجرد لصوص باعوا وطنهم الا انها توفر لهم الدعم والحماية لأنهم مستفيدون من وجودهم، بينما المتضرر هو العراق وشعبه”.وأوضحت العبيدي، أن “الشعب لم يعد يتقبل التسميات القومية والطائفية التي يتلاعب بها هؤلاء الفاسدون، وانما يريد شخصية عراقية وطنية تدير البلد”.وأكدت، أن “تلك القيادات لا تمثل المكون السني، وهم يتحدثون باسم السنة لاستجداء العالم، لو كانوا متفاهمين فيما بينهم لحلوا مشاكل اهل السنة”.وكان النائب السابق في اتحاد القوى العراقية شعلان الكريّم، أمس الأربعاء (4 تموز 2018)، قد كشف عن عقد قادة القوى السياسية السنية، ومن بينهم رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، وخميس الخنجر، ورئيس كتلة الحل جمال الكربولي، اجتماعاً في تركيا، بالاتفاق مع أنقرة، والدوحة، لبحث تشكيل كتلة سنية في مواجهة “الكتلة الشيعية”.ونقلت صحيفة “المدى” عن الكريم قوله، إن “اصطفافات الكتل الشيعية الأخيرة التي تهدف الى لملمة أوراقها المبعثرة، هي ما حفز القوى السنية على ترتيب أوضاعها الداخلية قبل الخوض بمشاورات ومفاوضات مباشرة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا”.وتابع السياسي السني، وفق الصحيفة، أن “تركيا وقطر هما من مهّد لعقد هذا الاجتماع وحضّر له بالتنسيق مع بعض القيادات السنية وعلى رأسهم رجل الأعمال خميس الخنجر لبحث ملف منصب رئيس البرلمان لدورة البرلمان المقبلة”.ووجهت أطراف سياسية انتقادات لاذعة إلى القادة السنّة الذين عقدوا الاجتماع في إسطنبول.