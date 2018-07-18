نائب سابق: لاتوجد سيادة للعراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت النائبة السابقة جملية العبيدي ، الاربعاء ، مساعي حلف الناتو لإنشاء قواعد عسكرية في مناطق عديدة من البلاد غطاء جديد لبقاء القوات القتالية الأمريكية، فيما وصفت الحكومة بغير الصادقة بشأن التواجد الأجنبي وإنشاء القواعد العسكرية.وقالت العبيدي في تصريح صحفي لها اليوم، إن “المباحثات التي تجري بين الحكومة الاتحادية وقوات حلف الناتو بشأن إنشاء القواعد العسكرية جاءت غطاء لفرض هيمنة واشنطن وبقاء القوات القتالية الأمريكية في البلاد”، لافتة إلى إن “تصريحات الحكومة بشأن القواعد العسكرية الأجنبية وبقاء القوات الأمريكية غير صادقة وتخضع للضغوط الخارجية”.وأضافت إن “القوات الأمريكية مستمرة بالتواجد العسكري في البلاد بسبب ضعف القرار الحكومي وخضوعها للضغوط”، مبينة إن “المصالح السياسية لدى العديد من الجهات تسببت بفرض التواجد العسكري الأمريكي وعدم اتخاذ قرار صارم بشأن إخراجهم”.