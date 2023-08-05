نائب سابق: لا قيمة سياسية للحلبوسي مستقبلاً

نائب سابق: لا قيمة سياسية للحلبوسي مستقبلاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق عن محافظة الانبار حامد المطلك، السبت، ان نتائج الانتخابات المقبلة في محافظة الانبار لن تسفر عن حصول أي حزب او تحالف على الأغلبية السياسية في مجلس المحافظة، مشيرا الى ان حزب الحلبوسي تقدم يمر بأصعب مراحله السياسية.وقال المطلك في تصريح  صحفي، إن “سطوة حزب الحلبوسي على مقدرات محافظة الانبار خلال هذه الدورة الانتخابية وما قبلها، دعت الى تشكيل أحزاب وتجمعات وتحالفات جديدة”.وأضاف، ان “منافسي حزب الحلبوسي بدأوا مبكرا بإعداد العدة لعدم تمكن تقدم من تحقيق الأغلبية السياسية في مجلس المحافظة المقبل”.وأشار الى ان “نتائج الانتخابات المقبلة في محافظة الانبار لن تسفر عن حصول أي حزب او تحالف على الأغلبية في مجلس المحافظة”.ولفت المطلك الى ان ” حزب الحلبوسي تقدم يمر حاليا بأصعب مراحله السياسية وذلك لتعدد  وكثرة المنافسين”.وكان القيادي في تحالف الانبار ضاري الدليمي، اكد لـ/المعلومة/، ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يقوم بمحاولات لاختراق خصومه السياسيين من تحالفي عزم وحسم لأجل عدم جمع تواقيع لإقالته من المنصب.

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