نائب سابق يحذر من اقتتال شيعي -شيعي في ديالى للاستئثار بالسلطة

نائب سابق يحذر من اقتتال شيعي -شيعي في ديالى للاستئثار بالسلطة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب السابق عن محافظة ديالى، رعد الماس، الثلاثاء، (08 كانون الأول، 2020)، من صدام شيعي- شيعي في المحافظة على خلفية الاستئثار بالسلطة من قبل بعض الاحزاب السياسية في ديالى، بحسب تعبيره.وقال الماس في حديث صحفي، إن “الأمانة الوطنية والاخلاقية تدفعنا للحديث عن خطورة الموقف في محافظة ديالى، بصراحة مطلقة عما يجري فيها الان من صراعات وسجالات بدأت تلقي بظلالها على حياة الناس في المحافظة”، مبينا أن “استمرار الوضع بهذه الطريقة سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في ظل محاولات البعض الاستئثار بالسلطة ودفع المشاريع الى نافذة الدعاية الانتخابية المبكرة دون ادراك خطورة الموقف وتداعياته””.واضاف أن “ما نخشاه حدوث صراع شيعي- شيعي، خصوصا بعد التظاهرات الاخيرة التي شهدتها المحافظة، المطالبة بإقالة المحافظ”، مبينا أن “محافظة ديالى وصلت إلى مرحلة لا تتحمل المزيد من الصراعات والسجالات التي تنعكس بشكل كبير على حياة الناس في المحافظة”.ودعا الماس القيادات الشيعية في بغداد لـ”التدخل بحسم الصراعات السياسية في ديالى والسعي إلى تهدئه المواقف وحل جميع الاشكالات والدفع الى تلبية مطاليب الاهالي المشروعة”.وكان العشرات من اهالي محافظة ديالى، نظموا الاحد (6-12-2020)، تظاهرة امام مبنى المحافظة للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين مستوى الخدمات.

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