نائب سابق يدعو إلى الالتزام بـ” خلطة التوافق”

نائب سابق يدعو إلى الالتزام بـ” خلطة التوافق”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تكتل بيارق الخير النائب السابق محمد الخالدي، الثلاثاء، بأن أية حكومة ستنهار خلال فترة ستة اشهر بدون خلطة التوافق السياسي.وقال الخالدي في حديث صحفي،ان “مبدأ التوافق السياسي خلطة عراقية حكمت المشهد بعد 2003 ومن الصعوبة تجاوزها بين الفرقاء السياسيين”، مبينا أن “تشكيل الحكومة سيطول وهذا ما توقعنا بعد اعلان نتائج الانتخابات الاخيرة”.واضاف الخالدي،ان “اي حكومة تتشكل بدون توافق ستكون ضعيفة وستنهار في غضون 6 اشهر وهذا واقع يجب التعامل مع تداعياته وخطورته في ذات الوقت في مشهد يعاني من ازمات متعاقبة”، مؤكدا ان “هناك انسداد سياسي وعناد بين قوى واذا لم يحصل توافق بين الاطار والتيار الصدري حول المشهد العام سيكون الوضع صعب وسنحتاج الى وقت ليس قليل لتشكيل الحكومة المقبلة”.واشار الى ان “المشهد العراقي يحكمه التوافق وبدونه ستولد حكومة ضعيفة”، مشيرا الى “ضرورة تقارب وجهات النظر في مسار يؤدي الى حل الاشكاليات والدفع الى تشكيل حكومة باسرع وقت خاصة وان البلاد تعاني من ازمات وتحديات كبيرة لاسيما اللجانب الاقتصادي والامني”.ويعاني العراق من انسداد سياسي واشكاليات كبيرة تعرقل المضي في تشكيل الحكومة المقبلة خاصة في ظل مساعي التحالف الثلاثي الانفراد بالسلطة دون الاطار التنسيقي.

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